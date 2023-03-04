بشرى للمستفيدين من سكنات عدل

أعلن البنك الوطني الجزائري “BNA”، عن وضع تحت تصرف المستفيدين من سكنات “عدل” وسائل دفع متنوعة لتسديد مستحقاتكم الشهرية. وهذا باستعمال بطاقة البيبنكية.

كما يضمن بنك “BNA”، الدفع الالكتروني عبر الانترنت. وخدمة الدفع بدون تلامس WIMPAY BNA . وكذا جهاز الدفع الالكتروني «TPE» على مستوى مكتب إدارة “عدل” AADL في موقع إقامة المستفيدين.

وكان قد أعلن البنك الوطني الجزائري، عن قيامه بإطلاق البطاقة البيبنكية الجديدة والحصرية مسبقة الدفع.

وأوضح البنك الوطني، أن هذه البطاقة البيبنكية تمنح مجانا لزبائن البنك من الأفراد وأصحاب حسابات الشيكات أو حسابات التوفير. حيث يقدمونها بدورهم إلى أشخاص آخرين أو بالأحرى لمن يريدون. كما تسمح لحامليها بإجراء معاملات السحب والدفع للأموال التي سبق تعبئتها لهذا الغرض. فيقوم الزبون المانح بتعبئة البطاقة مسبقة الدفع عن طريق التحويل من حساب الشيكات أو من حساب التوفير.

وكشف البنك العمومي، أنه يمكن لصاحب الحساب منح العديد من البطاقات البيبنكية مسبقة الدفع لأشخاص مختلفين. فيما لا يمكنه منح أكثر من بطاقة واحدة لنفس الحامل. كما تسمح البطاقة البيبنكية مسبقة الدفع بإجراء العديد من العمليات المصرفية. والتي تشمل إجراء عمليات الدفع على مستوى نقاط البيع المزوّدة بأجهزة الدفع الإلكتروني. وإجراء معاملات الدفع عبر الأنترنت على مواقع تجار الواب المنخرطين في شبكة الدفع ما بين البنوك.