بشرى لمرضى السكري.. علاج جديد وأول حالة شفاء في العالم

بشرى لمرضى السكري، اكتشف خبراء علاجا جديدا باستخدام الخلايا الجذعية التي تنتج الأنسولين. كانت سببا في أول حالة شفاء في العالم.

و أعلنت شركة «Vertex Pharmaceuticals» للأدوية، عن شفاء أول مصاب بمرض السكري من النوع الأول. بواسطة علاج مشتق من الخلايا الجذعية.

وكشفت تقارير عن حالة مريض اسمه براين شيلتون 64 عاماً، الذي كانت حياته محكومة بمرض السكري من النوع الأول.

ونجح العلاج الجديد باستخدام الخلايا الجذعية التي تنتج الأنسولين في شفاء أول حالة في إليريا، بولاية أوهايو الأميركية.

وكانت حياة حالة مريض اسمه براين شيلتون 64 عاماً، محكومة بمرض السكري من النوع الأول. وعندما ينخفض ​​مستوى السكر في دمه يفقد وعيه دون سابق إنذار.

كما رصدت الشركة دعوة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول للمشاركة في تجربة إكلينيكية تجريها Vertex Pharmaceuticals.

وكانت شركة فارتيكس تختبر علاجا طُوّر على مدى عقود من قبل عالم تعهد بإيجاد علاج. بعد إصابة ابنه وابنته المراهقة بهذا المرض المدمر.

وكان شيلتون هو المريض الأول في 29 جوان، حصل على حقنة من الخلايا، نمت من الخلايا الجذعية. ولكن مثل خلايا البنكرياس المنتجة للأنسولين التي يفتقر إليها جسمه.

والآن، يتحكم جسم شيلتون تلقائيا في مستويات الأنسولين والسكر في الدم، وفقا لتقرير نشرته “نيويورك تايمز”.

ويعتبر شيلتون أول شخص يتعافى من المرض بعلاج جديد، وقال: “إنها حياة جديدة تماما. إنها تبدو كمعجزة”.

كما أصيب خبراء السكري بالدهشة لكنهم حثوا على توخي الحذر، فالدراسة مستمرة وستستغرق خمس سنوات.

كما يتسم داء السكري من النوع الأول الذي كان يُعرف سابقًا باسم داء السكري المعتمد على الإنسولين. أو داء السكري الذي يبدأ في مرحلة الشباب أو الطفولة بنقص إنتاج الإنسولين. كما يقتضي مرض السكري تعاطي الإنسولين يومياً، ولا يُعرف سبب داء السكري من النوع الأول، ولا يمكن الوقاية منه باستخدام المعارف الحالية.

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