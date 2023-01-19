بشوش وحيوي يعد زوجته المستقبلية أنها ستعيش المسرات بكل معانيها

الرقم السري :

136243

لمن تريد حياة الأميرات إبن بسكرة أحسن خيار..

رجل من ولاية بسكرة، يبلغ من العمر 48 سنة، بشوش وحيوي، طيب بشهادة كل المحيطين به، متزوج وأب لطفلين. اتخذ من إدارة الأعمال وخوض المشاريع باب للرزق، يريد أن تكون له أسرة ثانية. يكون لها من الحقوق نفس ما لأسرته الأولى. يعد من تقبل أن تخوض معه هذه التجربة الجميلة أنها ستعيش المسرات بكل معانيها، فهو رجل تقي يخاف الله.

أكثر ما يتمناه أن تكون صاحبة النصيب من إحدى ولايات الشرق الجزائري وخاصة تلمسان. وهذا لأن جل مشاريعه في غرب البلاد، سنها أقل من 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. شرطه أن تكون ماكثة في البيت، يضمن لها بإذن الله العيش الكريم.

الرقم السري :

136244

ناجح بكل المقاييس فمن تكون له زوجة في القريب

من قسنطينة، مدينة الجسور المعلقة، اتصل بنا رجل وأعرب عن صدق نوايا في الارتباط والاقتران على سنة الله ورسوله. صاحب الطلب رجل في الـ50 من عمره، مطلق بولد تحت رعاية والدته، تاجر ميسور، ولديه سكن خاص.

يتمنى أن يرمم حياته، ويرتبط بزوجة تدخل السرور على قلبه، يعد أن يحقق كل الأحلام ويجعلها تعيش حياة الكرام. لا يطلب منها شيء، سوى أن تكون ذات حياء تحبه وتصون عرضه، يريدها من إحدى ولايات الشرق. خاصة: خنشلة، أم البواقي وباتنة، سنها أقل من 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل. ولا يهمهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

136245

من تبدأ معه من جديد ويعدها بمشوار سعيد

رجل من ولاية غليزان، يشغل منصب إطار في الدولة، يبلغ من العمر 51 سنة، مطلّق بأبناء في رعاية والدتهم. صاحب سكن خاص، متفتّح وحنون، له من الأخلاق ما يجعله ذو مكانة بين معارفه. يريد إبراهيم أن تكون له فرصة مع زوجة صادقة تنحدر من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنها لا يتجاوز42سنة. شرطه أن تكون عاملة، ويقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، وهو يعدها بأن تكون معززة مكرمة في كنفه.

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