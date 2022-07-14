بصدق ونية خالصة.. سأجعلك في الحياة الأسعد

الرقم السري :

138114

سأمنحك كل المودة والحب وأجعلك في الحياة الأسعد

بصدق ونية خالصة، أريد أن تكون لي فرصة من ذهب اليوم. في هذا الركن خصيصا لأقدم عرضي راجيا من المولى التوفيق.

أنا رجل من العاصمة، أبلغ من العمر 55 سنة، ميسور ماديا والحمد لله. أقدّر المرأة وأعي مكانتها في مجتمعنا ولا ارغب سوى في أن أكون لها سندا مدى الحياة. كما اشغل منصبا مرموقا في مؤسسة مصرفية ولي مسكن خاص أضمنه لمن تمد لي يدها لنمضي في دنيا السعادة. زوجة تقية، أتخذها رفيقة على سن خير البرية، أريدها من الوسط الجزائري، سنها ما بين 35 و50 سنة. لا يهمني وضعها الاجتماعي، كما أريدها فقط ماكثة بالبيت، مثقفة، تعاشرني بالمعروف.

الرقم السري :

138115

عاصمية مقتدرة ستكون لك نعم الزوجة

لاأدرك جيدا أنه لا يوجد توقيت معين للسعادة. فمهما بلغ الإنسان من عمره إلا وتجده يحلم ويرجو أن بنصيبه من الرضا وراحة البال. هي الفلسفة التي أعتمدها والتي لا أرى غيرها لغة ناجعة في هذا الزمن. وعليه فقد تحاملت وأنا أتواصل مع القائمين على مركز الأثير. حتى يكون لي نصيب طيب مما أتوق إليه وهو الزواج على سنة الله ورسوله الكريم.

أنا امرأة في الـ56 عام، لم يسبق لي الزواج، متقاعدة من مؤسسة وطنية، يتيمة الوالدين. أحيا على وقع رحمة من الله عزّ وجلّ من أنه سيكون لي نعم المولى والنصير. ويقيني أن الحظ سيحالفني في يوم من الأيام. فلكل من يهمه أمري أقول: أنا عاصمية على قدر كبير من الأخلاق وحسن التدبير. أبدو أقل من سني بكثير، متوسطة القامة، بيضاء البشرة، بسيطة الأفكار وعلى قدر كبير من الرضا. أريد لأن يكون في حياتي من يشدّ أزري، رجل يخاف الله، يمنحني القدرة على الاستمرار والتقدم. سنه يكون أقل من 70 سنة، لا يهمني من أي ولاية يكون، أقبل لأن أكون زوجة ثانية. ولا مانع إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد، شرط أن يكون لديه مسكن خاص، ومصدر رزق ثابت بإذن الله.

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