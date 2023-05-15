بصفة رسمية.. زروقي سيشارك في رابطة الأبطال الموسم المقبل

ضمن متوسط ميدان المنتخب الوطني، رامز زروقي، المشاركة في رابطة أبطال أوروبا، الموسم المقبل، مع فريقه الجديد فاينورد روترادم.

الذي حسم لقب الدوري الهولندي “الإيرديفيزي”، أمس الأحد، بالفوز ضد غو أهاد في الجولة 32 من الدوري المحلي، رافعا رصيده للنقطة 79، بفارق 8 نقاط على الملاحق بي أس في.

يجدر الإشارة، حسمت إدارة فريق توينتي صفقة انتقال لاعبها الدولي الجزائري زروقي لفاينورد، قبل عشرة أيام.