بصق “لترا من الدم”.. وفاة ألماني أثناء رحلة جوية يرعب المسافرين

توفي رجل يبلغ من العمر 63 عامًا أثناء رحلة جوية، بعد أن بصق لترا من الدم من فمه وأنفه.

وذكرت صحيفة “بليك” السويسرية يوم الجمعة أن رجلا يبلغ من العمر 63 عاما. توفي في ظروف غامضة، يوم الخميس 8 فيفري، في منتصف رحلة جوية بين بانكوك في تايلاند وميونيخ في ألمانيا.

ووفقا لراكبين جالسين في المقاعد في الصف الخلفي، فإن هذا الرجل الألماني، برفقة امرأة فلبينية. كان “يتصبب عرقا باردا” حتى قبل الإقلاع، ثم دعا القبطان للبحث عن طبيب.

وبعد التحدث مع الرجل، الذي كان “لامباليًا” بالفعل، قام القبطان “بالاتصال بالطبيب عبر مكبر الصوت”. عندها اقترب “شاب بولندي في الثلاثينيات من عمره” يتحدث الإنجليزية بشكل سيئ من المريض. وخلص بسرعة إلى أنه لائق للسفر.

“لتر من الدم”..

وبعد ذلك تدهورت صحة الرجل بشكل كبير. وتابع الشاهد: “ثم أعطوه بعض شاي البابونج، لكنه كان يبصق الدم بالفعل في الكيس الذي سلمته له زوجته”.

وفجأة خرج تيار من الدم من فمه وأنفه. يتذكر مارتن ميسفيلدر قائلاً: “لقد كان الأمر مرعباً للغاية، وكان الجميع يصرخون”. ووفقا له، فقد الرجل لترا من الدماء، حتى أنه رش جدران الطائرة.

وبعد عدة محاولات إنعاش توفي الرجل الستيني. “كان الصمت التام على متن الطائرة.” وبمجرد سماع نبأ الوفاة عبر مكبرات الصوت، عادت الطائرة إلى تايلاند.