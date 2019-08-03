بطاش: أدعو والي العاصمة للتكفل بالفنانة نضال.. وسأمنحها شقتي للعيش فيها

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بطاش: أدعو والي العاصمة للتكفل بالفنانة نضال.. وسأمنحها شقتي للعيش فيها
بقلم أمينة داودي

قال رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، أنه تعاطف مع قضية الممثلة نضال الجزائري وظروف عيشها بعد انهيار منزلها.

وقال بطاش في اتصال مع “النهار أونلاين” أنه يناشد والي العاصمة عبد الخالق صيودة للتكفل بالفنانة وإسكانها في أقرب وقت.
كما دعا رئيس بلدية الجزائر الوسطى زملاءه “الأميار” إلى التعاطف مع حالات مماثلة لقضية نضال وإخراج أصحابها من جحيم المعاناة.
وشدد بطاش على أنه بصفته رئيس بلدية لا يملك صلاحية منح سكن للفنانة نضال وحل أزمتها.
وأكد المتحدث أنه إذا لم يتم التكفل بحالة الفنانة فإنه يدعوها للإقامة في شقة يمتلكها تقع بإقليم أزفون بتيزي وزو.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=684056

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com