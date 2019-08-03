بطاش: أدعو والي العاصمة للتكفل بالفنانة نضال.. وسأمنحها شقتي للعيش فيها

قال رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش، أنه تعاطف مع قضية الممثلة نضال الجزائري وظروف عيشها بعد انهيار منزلها.

وقال بطاش في اتصال مع “النهار أونلاين” أنه يناشد والي العاصمة عبد الخالق صيودة للتكفل بالفنانة وإسكانها في أقرب وقت.

كما دعا رئيس بلدية الجزائر الوسطى زملاءه “الأميار” إلى التعاطف مع حالات مماثلة لقضية نضال وإخراج أصحابها من جحيم المعاناة.

وشدد بطاش على أنه بصفته رئيس بلدية لا يملك صلاحية منح سكن للفنانة نضال وحل أزمتها.

وأكد المتحدث أنه إذا لم يتم التكفل بحالة الفنانة فإنه يدعوها للإقامة في شقة يمتلكها تقع بإقليم أزفون بتيزي وزو.