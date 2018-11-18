بطاش: “تخصيص 700 مليون لإعانة 28 جمعية رياضية”

كشف رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، اليوم الأحد، عن تخصيص مبلغ 70 مليون دينار لإعانة الجمعيات الرياضية.

وحسب ما أورده على صفحته الرسمية بفيسبوك، فإن عدد الجمعيات التي تقرر إعانتها يقدر بـ 28 جمعية.

وأضاف أن القاعات الرياضية والملاعب الجوارية ببلدية الجزائر الوسطى، طرأت عليها في الفترة الأخيرة العديد من التعديلات، حيث تم تهيئة ستة ملاعب جوارية بالعشب الاصطناعي من الجيل الرابع.

على غرار الملعب الجواري بشارع ذبيح شريف، ومصطفى بن بولعيد يوغرطة، وسفنجة، كما تم إعادة تأهيل المركبين الرياضيين رشيد حرايق “سفينجة ” سابقا و”عين زبوجة”.

أما بخصوص القاعة المتعددة الرياضات الخاصة بالفنون القتالية بشارع “محمد بن عيسى” فقد بلغت نسبة الاشغال بها 80 بالمئة، كما سيتم إعادة تهيئة المركب الرياضي “واقنوني “.