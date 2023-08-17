بطريقة مستفزة.. الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يهاجم الجزائر ويحرض ماكرون

تحدث نيكولا ساركوزي في مقابلة نشرتها صحيفة Le Figaro يوم أمس الأربعاء 16 أوت. عن أعمال الشغب في العديد من المدن الفرنسية. والتي عرفتها عقب مقتل المراهق الجزائري نائل.

وقال نيكولا ساركوزي “ديمقراطيتنا في خطر ، ليس بسبب السلطة المفرطة ، ولكن بسبب غيابها. والنتائج الضارة التي نراها كل يوم”.

ودعا الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون إلى عدم محاولة “بناء صداقة مصطنعة” مع الجزائر.

وأضاف: “دعونا لا نحاول بناء صداقة مصطنعة مع الجزائر هم يستخدموننا كبش فداء”.

وقال الرئيس الفرنسي الأسبق: “نحن نجازف بخسارة كلّ شيء، لن نكسب ثقة الجزائر”.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين فرنسا والجزائر، اعتبر ساركوزي أنه بات من الضروري إنهاء اتفاقيات عام 1968. التي تسهل حركة المواطنين الجزائريين في فرنسا.