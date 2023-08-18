بطريقة مميزة.. سانت جيلواز البلجيكي يستعد لتقديم عمورة

يستعد نادي سانت جيلواز البليجيكي، في الساعات القليلة المقبلة، لتقديم لاعبه الجديد، الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، قادما من لوغانو السويسري.

ونشر الفريق البلجيكي، عصر اليوم الجمعة، فيديو على حسابه الرسمي عبر “تويتر” يظهر عمورة، يكتسي علم الجزائر، وهو يركض بشوارع المدينة، وعلق على “الفيديو” بعبارة سريع للغاية.

كما نشر سانت جيلواز، تغريدة أخرى لعمورة من داخل مقر النادي بالعلم الجزائري دون أن يظهر وجه، وتغريدة أخرى، على شكل استطلاع، مكتوب فيه “وان.. تو تري فيفا لالجيري”.

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— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 18, 2023