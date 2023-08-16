عمورة يلتحق بسانت جيلواز والإعلان خلال الساعات القادمة

وقّع الدولي الجزائري، محمد أمين عمورة، رسميا على عقد يربطه بناديه الجديد، سانت جيلواز البلجيكي، قادما من لوغانو السويسري، حسبما أكده الصحفي البلجيكي ساشا تافوليري.

وفي تغريدة نشرها اليوم الأربعاء، عبر حسابه الشخصي على “تويتر” قال الصحفي البلجيكي: “عمورة وقع اليوم عقده مع سانت جيلواز”.

كما أبرز ساشا تافوليري، بأن عمورة، ارتدى قميص ناديه الجديد، ظهر اليوم الأربعاء.

مبرزا بأن إدارة سانت جيلواز، ستعلن في غضون الـ 24 ساعة القادمة عن صفقة مهاجم الخضر، عبر بيان رسمي.