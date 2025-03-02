بطل “البوندسليغا” يستهدف عمورة

دخل مهاجم “الخضر” محمد أمين عمورة، دائرة اهتمامات بطل الدوري الألماني، باير ليفركوزن، تحسبا لضمه في فترة التحويلات الصيفية المقبلة.

ويقدم عمورة، مستويات راقية في “البوندسليغا” التي التحق بها صيف 2024، من بوابة نادي فولسبورغ، قادما من سانت جيلواز البلجيكي. حيث نجح في تسجيل 9 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة في 22 مباراة.

وكشف موقع “ligainsider” نقلا عن صحيفة “AZ/WAZ” المهتمة بأخبار فولسبورغ، بأن ليفركوزن، يراقب عمورة، ويبدي اهتماما كبيرا بالتعاقد معه.

كما توقع المصدر ذاته، أن يكون انتقال عمورة، مكلفا بالنسبة لنادي ليفركوزن. مشيرا إلى أن قيمته عبر موقع “ترانسفيرماركت” المختص لا تتعدى 22 مليون أورو، إلا أن نادي فولسبورغ، لن يتخلى عنه سوى بقيمة 50 مليون أورو.