بطولة العالم للألعاب المائية.. صيود يتأهل إلى نصف نهائي 200 متر متنوع

تأهل السباح الجزائري، جواد صيود، إلى نصف نهائي سباق 200 متر متنوع رجال، ضمن بطولة العالم للألعاب المائية.

وحسم صيود، تأهله إلى المربع الذهبي للبطولة الجارية وقائعها بالدوحة القطرية. ما بين الـ 2 والـ 18 فيفري الجاري، عقب حلوله في المركز الـ 15 للتصفيات، من بين 42 سباحا.

وللإشارة فإن السباح الجزائري، الذي أقصي في دور المجموعات في سباق 50 متر فراشة، سيخوض سباق نصف نهائي 200 متر متنوع مساء اليوم الأربعاء.