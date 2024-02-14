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الرياضة

بطولة العالم للألعاب المائية.. صيود يتأهل إلى نصف نهائي 200 متر متنوع

بقلم محمد لمين صحراوي
بطولة العالم للألعاب المائية.. صيود يتأهل إلى نصف نهائي 200 متر متنوع
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تأهل السباح الجزائري، جواد صيود، إلى نصف نهائي سباق 200 متر متنوع رجال، ضمن بطولة العالم للألعاب المائية.

وحسم صيود، تأهله إلى المربع الذهبي للبطولة الجارية وقائعها بالدوحة القطرية. ما بين الـ 2 والـ 18 فيفري الجاري، عقب حلوله في المركز الـ 15 للتصفيات، من بين 42 سباحا.

وللإشارة فإن السباح الجزائري، الذي أقصي في دور المجموعات في سباق 50 متر فراشة، سيخوض سباق نصف نهائي 200 متر متنوع مساء اليوم الأربعاء.

Peut être une image de ‎nage et ‎texte qui dit ’‎ΤΑ Men's 200m Individual Medley Heats- Phase Summary Alberto RAZZETTI 9 10 11 স RSA WQUTC AQUATICS DOHA 2024 الدوحة Matthew SATES NZL 12 Lewis CLAREBURT HUN Balazs HOLLO 2:00. 2:00.14 14 2:00.2 28 USA Shaine CASAS CAN 2:00.37 13 14 15 16 woridaquatics.com ALG Lorne WIGGINTON Jaouad SYOUD 2:00.40 KOR 2:00.46 Minsuk KIM 2:00.63 2:01.13 2:01.52 DOHA 2024‎’‎‎

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