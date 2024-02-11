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الرياضة

صيود يغادر بطولة العالم للسباحة في مرحلة المجموعات

بقلم محمد لمين صحراوي
صيود يغادر بطولة العالم للسباحة في مرحلة المجموعات
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فشل السباح الجزائري، جواد صيود، في حجز مقعدا في نصف نهائي سباق 50 متر فراشة، في بطولة العالم للسباحة المقامة بالدوحة القطرية ما بين الـ 2 والـ 18 فيفري الجاري.

وأقصي البطل الجزائري، في مرحلة المجموعات، صبيحة اليوم الأحد. بعدما أنهى السباق في المركز الـ 9 والأخير للمجموعة الرابعة من التصفيات، بزمن قدره 24ثا و32 ج.

وفي مجموع الترتيب الخاص بمرحلة المجموعات، حلّ جواد صيود في المركز 37.

وإلى جانب جواد صيود، فإن السباحة الجزائرية ممثلة في الموعد العالمي بكل من أسامة سحنون وآمال مليح.

Peut être une image de ‎nage et ‎texte qui dit ’‎* VIE Men's 50m Butterfly Heats Phase Summary Hoang Khang NGUYEN Maxim SKAZOBTSOV KAZ 33 34 35 36 WORLD AQUATICS ال422 2024 DOHA R GHA Mehrshad AFGHARI 24.20 Abeku JACKSON ALG 24.23 UGA 37 38 39 40 24.25 QAT Jaouad SYOUD Jesse Ssuubi SSENGONZI Mohamed MAHMOUD 24.29 BAH 24.32 worldaquatics.com Lamar TAYLOR 24.41 24.62 24.85 DOHA 2024‎’‎‎

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