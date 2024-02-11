صيود يغادر بطولة العالم للسباحة في مرحلة المجموعات

فشل السباح الجزائري، جواد صيود، في حجز مقعدا في نصف نهائي سباق 50 متر فراشة، في بطولة العالم للسباحة المقامة بالدوحة القطرية ما بين الـ 2 والـ 18 فيفري الجاري.

وأقصي البطل الجزائري، في مرحلة المجموعات، صبيحة اليوم الأحد. بعدما أنهى السباق في المركز الـ 9 والأخير للمجموعة الرابعة من التصفيات، بزمن قدره 24ثا و32 ج.

وفي مجموع الترتيب الخاص بمرحلة المجموعات، حلّ جواد صيود في المركز 37.

وإلى جانب جواد صيود، فإن السباحة الجزائرية ممثلة في الموعد العالمي بكل من أسامة سحنون وآمال مليح.