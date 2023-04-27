بعثة إتحاد العاصمة تصل المغرب تحسبا لمواجهة الجيش الملكي

حلت بعثة نادي إتحاد العاصمة، اليوم الخميس، بالأراضي المغربية، تحسبا لمواجهة الجيش الملكي، في إطار إياب الدور ربع نهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية.

وحظي وفد “لياسما”، باستقبال مميز من قبل مسؤولي نادي الجيش الملكي، الذين قابلوهم بالورود لحظة الوصول لمطار محمد الخامس.

وحسب ما كشف عنه موقع “البطولة” المغربي، فإن فريق اتحاد العاصمة الفائز ذهابا بثنائية، سيجري 3 حصص تدريبية تحضيراً لمواجهة الجيش الملكي.

للإشارة، ستُجرى المواجهة يوم الأحد المقبل بملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط بداية من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

وسيدير المواجهة طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد معروف عيد منصور، وبمساعدة الحكمين يوسف وحيد يوسف وسامي محمد أبو زيد هلال.

كما جرى تعيين المصري محمد ناجي أحمد ناجي موزا كمحافظ للقاء.