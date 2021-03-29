بعثة استعلامية عن مجلس الأمة في زيارة إلى غرداية والمنيعة

تقوم بعثة استعلامية مؤقتة عن لجنة الفلاحة والتنمية الريفية في مجلس الأمة، من 30 مارس و1 أفريل، بزيارة لغرداية والمنيعة.

وتهدف الزيارة إلى معاينة واقع القطاع الفلاحي بالولايتين، من خلال تفقد ما تم تحقيقه والوقوف على عوائق تطويره.

إضافة إلى الاستماع إلى انشغالات مُنتسبي القطاع الفلاحي بالولايتين.

وتتكون البعثة الاستعلامية من مصطفى جبان، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، رئيس الوفد، عبد الرزاق بن بوط، نائب رئيس اللجنة.

محمد بن طبة، مقرر اللجنة، وأعضاء من مجلس الأمة، بلقاسم عبد العالي، ، محمد خليفة، ناصر بن نبري، عبد القادر مداني.