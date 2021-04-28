بعث مشروع استغلال منجم المنغنيز بقطارة في بني عباس قريباً

كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، عن بعث مشروع استغلال منجم منطقة “القطارة”، بالولاية الجديدة بني عباس، لإنتاج المنغنيز.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، أوضح الوزير أنه سيتم بعث المنجم قريبا بهدف إعطاء حركية للتنمية الإقتصادية لهذه الولاية الجديدة.

وأكد عرقاب أن بعث هذا المشروع المنجمي يعد مكسبا في غاية الأهمية لتنمية ولاية بني عباس.

و تقدر الموارد المنجمية بهذا الموقع بأزيد من 2.972 مليون طن بمعدل متوسط يبلغ 35 بالمائة من المنغنيز.

بينما يبلغ إحتياط الحديد في هذا الموقع، 1.047.564 طن.

ويزخر منجم “قطارة” بكميات من معدن المنغنيز التي تتشكل من البرونيت والبسيلوميلان والبيروليسيت.

ويمتد هذا المنجم على مساحة قوامها 2 كلم مربع، وتم اكتشافه سنة 1953 وتم تقييمه سنة 1955 ويقع على بعد 130 كلم عن بني عباس.