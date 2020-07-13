بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات الطاقوية غير المستغلة.. ووقف كل عمليات استيراد الوقود والمواد المكررة

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأحد إجتماعا وزاريا عن بعد والذي خصصه للخطة الوطنية للانعاش الاقتصادي والاجتماعي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد وجّه رئيس الجمهورية تعليماته لبعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة.

وأضاف البيان، أن الرئيس تبون شدد على محور عمل آخر يجب تنظيمه في قطاع الطاقة ويخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبة استرجاعها إلى 40 بالمائة، على غرار وقف كل عمليات استيراد الوقود والمواد المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021، وكذا مواصلة عمليات الربط المحلي بالطاقة للمستثمرات الفلاحية بغية رفع الانتاج وخلق مناصب الشغل.

كما أمر رئيس الجمهورية، تحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن، وإعادة المعهد الجزائري للبترول إلى وصاية وزارة التعليم العالي.

وأمر الرئيس مباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك قصد تقييم ممتلكاتها، من خلال خفض عدد تمثيلياتها بالخارج، وخفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء الشركة، بالإضافة إلى الانتقال من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة.