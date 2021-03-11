بعجي: الرئيس تبون مُصرٌّ على أن يأخذ كل جزائري حقه

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مصر على أن يأخذ كل جزائري حقه.

وصرح أبو الفضل بعجي، لـ”النهار”، عقب لقاءه مع الرئيس تبون، أنه قدم موقف حزبه فيما يخص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.

وقال بعجي “ننتظر استدعاء الهيئة الناخبة، ونحن على اتم الاستعداد للانتخابات”.

وأضاف الأمين العام للأفلان ” تناولنا مع رئيس الجمهورية، الوضع السياسي في البلاد وكذا المعيشي للمواطنين ومناطق الظل”.

وأكد في ذات السياق أن الرئيس تبون، مصر على أن يأخذ كل جزائري حقه.

وفي حديثه عن الانتخابات، قال إن الحزب يحضر للدخول بقوائم من إطارات شابة، حيث سيتم تقديم كفاءات من مختلف الأعمار.