بعجي: بالرغم من الدسائس والمكائد تحصلنا على نتائج جيدة في الإنتخابات المحلية

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أن الحزب تحصل على اكثر من مليون صوت في محليات 27 نوفمبر من بين 6 ملايين صوت. وبالرغم من الدسائس والمكائد الحزب تحصل على نتائج جيدة وكان بالامكان الحصول على ارقام اعلى من ذلك.

وكشف الأمين العام للأفلان أن هدف الحزب التالي هو الحصول على أكبر عدد ممكن من مقاعد مجلس الأمة.

وقال بعجي أن الأفلان فاز في خراطة وبجاية المدينة ولأول مرة يرشح الحزب رئيسة للمجلس الشعبي الولائي. مشيرا إلى أن الحزب يسل المشعل للشباب تحت شعار نتجدد ولا نتبدد، على غرار ما حدث في سطيف والشاب الذي لا يتجاوز عمره 34 سنة.

كما أكد الأمين العام للأفلان أنه حان الأوان لتغيير قانون البلدية والولاية. وكشف عن تحالفات غير اخلاقية، حيث قال: “كاين ناس انتخبوا على أشخاص ولكن للأسف ناس أخرى هي لي حكمت المنصب”.

ومن جهة أخرى، كشف أبو الفضل بعجي أنه سيتم قريبا تنصيب لجنة للتحضير للمؤتمر الوطني للأفلان.

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أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، أنه لا يمكن خلق الثروة على المستوى البلديات إلا بتوسيع صلاحيات المنتخب المحلي.

وأوضح بعجي، لدى حلوله ضيفا على “فوروم المجاهد”، إنه لا يمكن خلق الثروة على المستوى البلديات إلا بتوسيع صلاحيات المنتخب المحلي، وعلى رأسهم رئيس البلدية”.

وأضاف ذات المتحدث، إن مهام البلدية هي مرافقة الإدارة. وأشار بعجي، إلى أن قوائم الافلان تحتضن جميع فئات المجتمع.

وأورد الأمين العام لحزب الأفلان، إن حزبه دخل الإنتخابات من أجل تعزيز مشاركة. وكذا إنجاح الإنتخابات، كونها آخر خطوة لتجديد عمل المؤسسات.

ولفت بعجي، إلى أن المُنتخب في الجزائر ليس لديه صلاحيات.

وحول نسبة المشالركة في محليات نوفمبر، توقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، مشاركة معقولة.