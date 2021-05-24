بعجي من المدية.. الأفلان بنى الدولة وهو حزب خلق ليحكم

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي اليوم خلال التجمع الذي نظمه اليوم بولاية المدية في إطار احملة الانتخابية، أن حزب الافلان حزب خلق ليحكم.

وأضاف بعجي في كلمته أن مدينة المدية هي قلعة جبهة التحرير الوطني وهو الحزب الذي بنى الدولة الجزائرية ، قائلا بصريح العبارة “خلقنا لنسود ونحكم”.

وواصل بعجي كلمته مؤكدا أن الحزب يتعافى بعدما كانت العصابة كانت مسيطرة على كل مفاصل الدولة.

واكد بعجي على أن مناضلي الأفلان شربوا من منبع الوطنية لكن الحزب تم استعماله من قبل قائلا الأفلان يتجدد ولايتبدد .

وخبوص الاحصائيات الخاصة بالحزب قال أبو الفضل أن الترشيحات خلال ستة أيام بلغت 3000 مرشح ولم يستطع أي حزب الوصول إليها.

وختم بعجي كلمته بالقول “نحن تغيرنا ، والافلان يحرس المباديء الوطنية ، لأول مرة الانتخابات ستكون نزيهة في ظل قوانين الجديدة ، الممارسات السياسية القديمة انتهت في الحزب”