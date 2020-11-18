بعجي: نحضر أنفسنا للإستحقاقات المقبلة وسنبقى قوة سياسية

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، بعجي أبو الفضل، اليوم الأربعاء، “نحن نحضر أنفسنا للاستحقاقات المقبلة وسنبقى قوة سياسية”.

وأكد بعجي، في لقاء للحزب اليوم في اجتماع للمكتب السياسي “قمنا بـ 23 تجمعا ويعني هذا أننا قمنا بحملة انتخابية قوية تعكس العودة القوية للحزب”.

كما أوضح بعجي أن “الأفلان عاد بقوة، وهو حزب الشعب”.

واكد بعجي أنه “خلال الحملة الانتخابية لم نتهجم على اي حزب، ودعونا الى أخلقة الحياة السياسية”.

مشيرا أن “نتائج الاستفتاء كانت مكسبا كبيرا”.

وتابع بعجي قائلا “لولا فيروس كورونا لكانت نسبة المشاركة في الانتخابات أكبر”.