بعجي يؤدي واجبه الإنتخابي

أدى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، اليوم السبت، واجبه الإنتخابي، في اطار محليات 27 نوفمبر.

وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية.

هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

كما تم صبيحة اليوم إعطاء إشارة إنطلاق عملية التصويت من خلال فتح مكاتب التصويت عبر كامل التراب الوطني لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية.

وتقدر الهيئة الناخبة بـ23.717.479 وبتأطير لـ1.228.580. وتحت رقابة 182.981 ملاحظ.

كما سيشارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية.

وستجرى الإنتخابات بـ129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

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زيتوني يصوّت ويصرح: المؤسسات المحلية ستكون عنصر فعال في خدمة المواطن

أدى الأمين العام للأرندي الطيب زيتوني واجبه الانتخابي اليوم السبت في اطار الانتخابات المحلية للمجالس البلدية والولائية.

وعلى هامش الادلاء بصوته أكد زيتوني أننا”نشهد اليوم على آخر محطة للبناء المؤسساتي وقطعنا شوطا كبيرا في بناء مؤسسات كبيرة.”

وأضاف :”نادينا في حملتنا على أن المؤسسات المحلية ستكون عنصر فعال في خدمة المواطن وبناء وطن واقتصاد .”

كما أشار زيتوني أن المرحلة المقبلة هي مرحلة اقتصاد بامتياز وهي مرحلة خلق مناصب شغل.

وتابع قائلا:” اليوم أصبحنا مطالبين أكثر من أي وقت مضى لكي نكون ملتفين حول مؤسسات الدولة في غمرة المؤامرات الخارجية ضد الوطن.”

بوغالي: الجزائريون في المواقف الحاسمة متضامنون

كما قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، على هامش إدلائه بصوته في الإنتخابات المحلية، أن هذا اليوم درس للمغرضين والمشككين في إجرائها.

وأود بوغالي: “اليوم نعطي درسا لهؤلاء المغرضين، لينتفعوا به للأبد، وهو أن الجزائريين في المواقف الحاسمة متضامنين للرفع من شأن البلاد”.