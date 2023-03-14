بعجي يبحث تطورات القضية الفلسطينية مع وفد من حركة “فتح”

استقبل الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي، اليوم الثلاثاء، بالمقر المركزي للحزب بحيدرة وفدا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، بقيادة مشعل شريف عباس زكي.

وحسب بيان جبهة التحرير الوطني، فلقد رافق هذا الأخير عضو اللجنة المركزية دلال سلامة، نائب أمين سر المجلس الشوري وسفير فلسطين لدى الجزائرفايز أبو عيطة.

ومستشار المفوضية إسماعيل خضر، مستشار ملف المغرب العربي محمد أسعد قادري وأمين سر حركة فتح بالجزائر يوسف عابد.

وحضر اللقاء وفد عام من قيادة “الأفلان”، والتي تتمثل في أعضاء المكتب السياسي: رشيد عساس، فرحات أرغيب، جمال ماضي، مسعود شيهوب، مصطفى أمد، مصطفى صباحي، محمد سي فضيل، وأعضاء اللجنة المركزية : مراد العمودي، جهاد براشد صليحة جفال.

وبحث الأمين العام، أبو الفضل بعجي، مع وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” تطورات القضية الفلسطينية

حيث جدد تأكيده على الموقف المبدئي والثابث للحزب في دعم ونصرة القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين القضية المركزية.

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كما أكد أن دعم حق الشعب الفلسطيني هو محل إجماع رسمي وحزبي وشعبي في الجزائر التي ستظل مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.

وعبر بعجي عن استعداد الحزب للمشاركة في جميع المبادرات التي من شأنها دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وذلك استنادا إلى مواقف الدولة الجزائرية والتي جدد معانيها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلال”إعلان الجزائر”حول المصالحة الفلسطينية.

داعيا الفصائل الفلسطينية الى تطبيق وإنجاح هذا الاتفاق، خاصة مع الصحوة والوعي الثوري الذي يعرفه الشعب الفلسطيني رغم الظروف القاسية، رافضا التفريط في أي شبر من أرضه بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وتخلل اللقاء مباحثات ثنائية بين قيادتي حزب جبهة التحرير الوطني وحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون التاريخي المشترك، حيث تم بالمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين يهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في جميع المجالات.

من جهته أعرب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية، مشعل شريف عباس زكي عن شكره وتقديره للجزائر والمواقف الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، مشيرا الى فضل جهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سبيل لم الشمل وتحقيق الوحدة التي هي من مصلحة الوطن العربي والإسلامي، ومن مصلحة القضية الفلسطينية، وهي قوة لأبناء الشعب الفلسطيني.

كما عبر مشعل شريف عباس زكي عن سعادته بوجوده في بيت حزب جبهة التحرير الوطني، أين أكد أن جبهة التحرير الجزائرية تشكل مصدر إلهام وفخر للثورة الفلسطينية، من خلال الروح الوطنية الفلسطينية ومنطق العقيدة في استمرار التواصل الموضوعي تاريخيا لمكونات الديموغرافيا الفلسطينية، الارض والمجتمع الفلسطيني.

وفي الختام تبادل حزب جبهة التحرير الوطني وضيفه هدايا رمزية تعبيرا عن العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين الجزائري والفلسطيني، وتأكيدا للتضامن بينهما في النضال من أجل استرجاع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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