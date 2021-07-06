بعجي يشارك في احتفالية الحزب الشيوعي الصيني المئوية

شارك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني”الافلان” أبو الفضل بعجي، اليوم الثلاثاء، في القمة التي نظمها الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة إحياء الذكرى المئوية التأسيسية. والتي ضمت احزابا ومنظمات سياسية في العالم بحضور الرئيس الصيني “شين بين جينغ”.

القمة التي نظمت عن طريق التحاضر عن بعد جمعت أكثر من 500 حزب مثلت 160 بلدا.

وفي كلمته أكد الرئيس الصيني شين بين جينغ “أن الإنسانية واحدة وأن الأرض التي نعيشها فيها واحدة” موضحا أن العالم يوجد في مفترق الطرق ويجب أن نكون متحكمين في مصيرنا”.

كما دعا الرئيس الصيني في السياق ذاته، إلى شراكة تكون في خدمة الشعوب لإرساء قواعد الأمن والسلم مع ضمان تنمية مستدامة تعود بالنفع على كافة الشعوب.

وكانت لبعجي مشاركة من خلال كلمة ذكر فيها بالعلاقات الوطيدة بين الحزبين، وثقل جهود الحزب الشيوعي الصيني في دعم الثورة الجزائرية واحتضان دولة الصين لقادة الثورة خاصة موقفها التاريخي في مؤتمر باندونغ.

كما ذكر الأمين العام للأفلان الدعم الذي تلقته الدولة الجزائرية الحديثة من مساعدات في مرحلة التشييد والبناء، والتي لم تتوقف إلى اليوم، منوها بالعلاقات السياسية والإقتصادية بين الجزائر والصين وما بلغته من تفاهم وتعاون في مختلف القضايا.