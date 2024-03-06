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بعدد من الصواريخ البحرية.. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

بقلم ط.خير الدين
بعدد من الصواريخ البحرية.. القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الأربعاء ، استهداف السفينة الأمريكية “True Confidence” في خليج عدن، جنوب اليمن، بعدد من الصواريخ البحرية.

واوضح المتحدث، أن الصواريخ البحرية اليمنية، أصابت السفينة الأمريكية بدقة في خليج عدن، ما أدّى إلى نشوب حريق فيها.

وقال سريع، ان عملية  الاستهداف، نفّذت بعد رفض طاقم السفينة الأمريكية، الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية.

وكان مالك السفينة الأمريكية “ترو كونفيدانس” الأميركية، قد اعلن ان السفينة أصابها صاروخ على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غري عدن، وانجرفت مع استمرار الحريق الذي نشب على متنها بعد استهدافها.

فيما كشفت  وسائل اعلام عن مسؤول أمريكي، تأكيده مقتل شخصين خلال تعرّض الناقلة لضربة بصاروخ من اليمن.

رابط دائم : https://nhar.tv/GH0bH
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