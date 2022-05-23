بعدما ضبط بحوزتهما صفائح من الكيف المعالج..ايداع شابين الحبس المؤقت

امر قاضي التحقيق بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة بإيداع شابين، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، و هذا بعدما ضبط بحوزتهما 10 صفائح من القنب الهندي وسلاح أبيض من الصنف السادس ببئر خادم بالعاصمة.

وفي هذا السياق، حيثيات القضية تعود وقائعها بعد ان تمكنت مصالح أمـن ولايـة الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بنـر خـادم بـأمن المقاطعة الإداريـة بنـر مـراد رايس من إلقاء القبض على شابين يحملون المخدرات على متن مركبـة.

وبعـد وضع خطة أمنيـة محكمة تمكـن عناصر المصلحة من توقيف المشتبه فيهمـا فـي هذه القضية فيما بقي اثنين آخرين في حالة فرار، مـع حـجـز 10 صـفائـح مـن الكيـف المـعـالج من نوع القنـب الهنـدي ومبلـغ مـالي يقـدر بـ 39000 دج يعـد مـن عائدات الترويج.

الى جانب حجز حجـز سـلاح ابيض مـن الصـنف السـادس، إضـافة إلـى شـفرة حلاقـة تستعمل لتقطيـع المخدرات وكـذا دراجـة ناريـة ومركبة كانتا تستعمل في نقل هاته السموم.

هذا وبعد التحقيق معهما تم إيداعهما الحبس المؤقت عن تهم حيـازة المخدرات من اجل الاستهلاك الشخصي، و المتاجرة بالمخدرات، و ترويج و نقـل المخدرات.

باستحضار مركبـة ذات محـرك ، و حمـل سـلاح أبيض محظـور مـن الصـنف السـادس ،في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية.

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