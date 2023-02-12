بعدما فاق قتلى الزلزال 28 ألف قتيل.. تحذير من حصيلة “كارثية” تدمي القلوب

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إرتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد فجر الاثنين الفارط، إلى 24 ألفا و617.

وجاء تصريح نائب الرئيس التركي من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” بالعاصمة أنقرة. مشيرا إلى أن 32 ألفاً و71 عنصر بحث وإنقاذ يعملون في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف أن أعمال الدفن والتحقّق من هويات الوفيات مستمرة. وأن كافة مؤسسات الدولة تقوم بواجباتها على أكمل وجه. كما أكد أن الحكومة سخرت كافة المعدات الجوية والبحرية والبرية لأعمال البحث والإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات ومراكز الإسكان في الولايات الأخرى.

وذكر أوقطاي أنه تم حتى الأن إجلاء 111 ألفا و500 شخص من الولايات التي تضررت من الزلزال.

من جهته حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل، ستتضاعف أو أكثر.

وزار غريفيث السبت في تركيا مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال الذي أودى بحياة 28191 قتيلا بينهم 24617 في هذا البلد و3574 في سوريا المجاورة.

وقال غريفيث “أعتقد أنه من الصعب تقييم الحصيلة بدقة لأن علينا أن نرى تحت الأنقاض. لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر”. مضيفا: “لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد”.

وأفاد غريفيث، السبت، في فيديو نشر على حسابه على تويتر. بأنه “قريبا سيخلي الأشخاص المكلفون عمليات البحث والإغاثة المكان للوكالات الإنسانية. التي سيقضي عملها بالاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة”.

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