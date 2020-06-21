بعدما قرر إعتزال الفن.. وزيرة الثقافة تستقبل عمر ثايري

استقبلت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، الممثل الجزائري عمر ثايري، اليوم الأحد، حسب ما أوردته صفحة الوزارة على فايسبوك.

وكان عمر ثايري، قد أعلن قبل أيام، إعتزاله عالم التمثيل، عبر مقطع فيديو تم تداوله بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال الفنان في الفيديو: “لقد فكرت في الإعتزال من قبل كثيرا، وسهرت الليالي لإتخاذ هذا القرار وليس وليد اللحظة، أو بسبب مشكل مع شخص ما، ولكنه أمر جد شخصي”.

وأضاف ثايري: “أمضينا أوقات رائعة معا لن انساها أبدا، دخلت إلى عالم الفن مبكرا، والآن تفصلني أشهر قليلة لدخولي عامي الخمسين”.

وأكد الفنان، أنه إتخذ قرار الإعتزال، من أجل عائلته ولكي أن يعيش حياة بسيطة بعيدة عن الأضواء كما كان يرغب دائما.