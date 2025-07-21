بعدما نجح في البكالوريا.. والي البليدة يُعزي في وفاة التلميذ “عميري”

قدّم والي ولاية البليدة “إبراهيم أوشان”، تعازيه الخالصة إلى عائلة التلميذ المرحوم “عميري عبد الودود” القاطن بحي برقوق، بلدية مفتاح.

وجاء في رسالة التعزية:” ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره. تلقيت نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، إبنكم التلميذ “عميري عبد الودود”. المتحصل على شهادة البكالوريا لدورة جوان 2025، وذلك إثر حادث مروري أليم.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم، وإلى كافة أفراد عائلتكم الكريمة، باسمي الخاص وباسم جميع إطارات وموظفي الولاية، بأحرّ التعازي وأصدق عبارات المواساة، راجياً من المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد برحمته الواسعة. ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان.

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