بعد أكثر من 30 عامًا.. متجر ديزني يغلق أبوابه في فرنسا

كشف الإعلام الفرنسي، أن المتجر الوحيد المخصص لعالم ديزني، سيغلق أبوابه نهائيا ماي المقبل بعد أكثر من 30 عامًا.

وييخسر الشانزليزيه مرة أخرى أحد متاجره الأسطورية. متجر ديزني، والذي افتتح في عام 1993 وسيغلق أبوابه بشكل دائم.

وأكدت جين دي هوتسيري، عمدة LR للدائرة الثامنة من العاصمة. موضحة أن العملاق الأمريكي قد تواصل بشأن هذا الإغلاق قبل بضعة أشهر.

هذا الإغلاق يرجع إلى عوامل مختلفة. تفضل ديزني الآن التركيز على المبيعات التي تتم في منتزهها وعلى الإنترنت. استراتيجية أدت إلى الإغلاق التدريجي لمتاجرها الـ 24 في فرنسا.

في عام 2009 ، كان لدى الشركة 6 متاجر فقط في فرنسا، وفي عام 2019، أغلقت متاجرها في كاليه وليون ومرسيليا. ولم يتبق سوى “الواجهة” الباريسية الخاصة بها قيد التشغيل.

كما أن الارتفاع المطرد في الإيجارات يفسر أيضًا هذا القرار، وكذلك انخفاض النشاط بعد عدة أحداث. مثل كوفيد وغياب الصينيين، السياح والإضرابات وما إلى ذلك.

وتم تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل منهجي من قبل ديزني في العديد من البلدان التي توجد بها متاجرها حتى في الولايات المتحدة. في مارس 2021 ، أعلنت المجموعة إغلاق 60 متجرًا في أمريكا الشمالية.