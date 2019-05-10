بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية .. نشر صور لزين العابدين بن علي رفقة أحفاده

ونشر مطرب الراب التونسي، كريم الغربي، وهو زوج ابنة الرئيس المعزول، صورة ظهر فيها زين العابدين بن علي وبدا فيها بصحة جيدة مع أسرته في مقر إقامته بالسعودية.

وبدا الرئيس التونسي الأسبق في وضع صحي طبيعي، رفقة ابنه محمد زين العابدين وحفيدته، وكتب الغربي على الصورة تعليقا يقول “سهرة رمضانية عائلية”.