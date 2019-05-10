بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية .. نشر صور لزين العابدين بن علي رفقة أحفاده

أخبار العالم
  • -
  • 0
بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية .. نشر صور لزين العابدين بن علي رفقة أحفاده
بقلم شهرزاد مزياني

نشر أقارب الرئيس التونسي المعزول، زين العابدين بن علي، مساء الخميس، صورة له يبدو فيها بصحة جيدة مع أسرته في مقر إقامته بالسعودية،وذلك ردا على شائعات حول مرضه التي انتشرت في الأيام القليلة الماضية.

ونشر مطرب الراب التونسي، كريم الغربي، وهو زوج ابنة الرئيس المعزول، صورة ظهر فيها زين العابدين بن علي وبدا فيها بصحة جيدة مع أسرته في مقر إقامته بالسعودية.

وبدا الرئيس التونسي الأسبق في وضع صحي طبيعي، رفقة ابنه محمد زين العابدين وحفيدته، وكتب الغربي على الصورة تعليقا يقول “سهرة رمضانية عائلية”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com