بعد أن حلقت شعر 5 تلاميذ.. الأستاذة تكشف السبب ومدير التربية يرد

أحدث، خبر إقدام أستاذة في الطور الابتدائي بمدينة جميلة في سطيف على معاقبة 5 تلاميذ بحلق شعرهم داخل القسم، غضبا شديدا. ومن جهته، أوضح مدير التربية لولاية سطيف أن ما حدث يترجم قلة الخبرة وتغليب منطق التسرع لفرض الانضباط من قبل الأستاذة”. “بدل الطرق البيداغوجية المعتمد عليها داخل المؤسسات التربوية”.

كما أكد مدير التربية رشيد بن مسعود، في تصريح للنهار، أنه تم تنظيم لقاء بين الأساتذة وأولياء التلاميذ وتم بينهما الصلح. مشيرا إلى أن “الحادثة معزولة ولا يجب تضخيمها”. مضيفا “حسب تقدير الأستاذة فإن سبب قيامها بهذا هو أن التلاميذ كانوا بتسريحات غير لائقة”.

في حين، قال مدير التربية، إنه كان “من الأجدر على المعلمة أن تستدعي أولياء هؤلاء التلاميذ”. فهي “ارتكبت خطأ إجرائي في تصرفها”. تابعا “هي أستاذة جديدة استفادت من الإدماج مؤخرا وليس لها الخبرة الكافية لتسمح لها بالتصرف الأحسن”. و”اعترفت بالخطأ والتسرع والأولياء تقبلوا الاعتذار”.

للإشارة، قامت، معلمة السنة الخامسة ابتدائي بمدرسة الشهيد سعد الله عمار بجميلة في سطيف، بمعاقبة 4 تلاميذ بقص شعرهم بواسطة مقص داخل القسم وأمام زملائهم. مما جعل بعضهم لا يعودون إلى مقاعد الدراسة في الفترة المسائية.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار أون لاين، فإن المعلمة، قدمت اعتذارها لأولياء التلاميذ الذين قصت شعرهم. إلا أن مديرية التربية كلّفت المفتش ومدير الابتدائية برفع تقرير رسمي على الأستاذة. وهذا من أجل اتخاذ الإجراءات العقابية التي تستحقها –حسب ما أفادت به مديرية التربية للولاية.

كما أثارت الحادثة بعد انتشار صور التلاميذ على مختلف صفحات الفايسبوك، غضب واستياء وسط الرأي العام. داعين، السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعلمة.