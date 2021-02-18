بعد أن رفعوا انشغالاتهم.. مؤسسة النقل بالسكك الحديدية تطمئن عمالها

طمأنت شركة النقل بالسكك الحديدية، عمالها بخصوص الحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية الى جانب التكفل بتسوية المسارات المهنية بكافة المستويات.

وجاء بيان الشركة الذي نشرته عبر الفايسبوك، عقب انشغالات رفعها بعض عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وأكدت الشركة، أن المكتسبات المهنية الاجتماعية، تبقى سارية المفعول دون أي تعديل، خاصة ما يتعلق بمنح الزيادة على الساعات الإضافية.

وأشارت مؤسسة النقل بالسكك الحديدية، إلى أن تسوية المسارات المهنية للعمال بكافة المستويات، يتم التكفل بها حاليا.

إضافة إلى ذلك، طمأنت الشركة، عمالها بخصوص تسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما الجانب المتعلق بمنح القروض والمساعدات المستعجلة.

وأردفت بهذا الشأن أنها “تبقى سارية المفعول إلى غاية تطهير وضعية الخدمات الاجتماعية، تبعا للتحفظات المسجلة في تقارير محافظ الحسابات”.