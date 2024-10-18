بعد أن سرب الوزراء تصريحاته حول نتنياهو.. ماكرون في قلب الإعصار

في ختام أعمال المجلس الأوروبي يوم أمس الخميس، أراد إيمانويل ماكرون توضيح موقفه. بعد تصريحاته التي نشرتها الصحف حول موضوع إنشاء إسرائيل.

ووفقاً لمعلومات من صحيفة لو باريزيان، التي أكدتها قناة BFMTV، فإن إيمانويل ماكرون أعلن خلال مجلس الوزراء الأخير. يوم الثلاثاء 15 أكتوبر أن “نتنياهو يجب ألا ينسى أن بلاده أنشئت بقرار من الأمم المتحدة”. وهي تصريحات أثارت غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واستنكر ماكرون التسريب الصحفي، وأعلن أنه على كل من المشاركين في هذا المجلس (الوزراء) احترام قواعده من خلال الأخلاق. والانضباط الشخصي حتى لا يتم تداول معلومات كاذبة أو مبتورة أو خارجة عن سياقها”.

وتابع الرئيس الفرنسي: “الأمر متروك للصحفيين والمعلقين للتعامل مع الشائعات والتعليقات المبلغ عنها بالاحتياطات اللازمة”.

وأضاف ماكرون “يجب أن أخبركم كم أذهلتني قراءة هذا العدد الكبير من التعليقات وردود الفعل. بما في ذلك من الزعماء السياسيين الأجانب أو الفرنسيين، على التعليقات التي كنت سأدلي بها. دون أن أطرح سؤالاً حول معرفة ما كنت سأقوله بالضبط. أعتقد أنني أقول ما يكفي. الوضع في الشرق الأوسط لا يحتاج إلى متكلمين من الباطن”.

واستنكر ماكرون عدم مهنية الوزراء الذين رددوا تصريحات مشوهة والصحفيين الذين رددوها. والمعلقين الذين لم يركزوا على الواقع وحقيقة مثل هذه التصريحات”.

منذ عدة أيام، تصاعدت التوترات بين رئيس الجمهورية الفرنسي وبنيامين نتنياهو.

وفي بداية أكتوبر، دعا ساكن قصر الإليزيه إلى “وقف القتال في غزة”. في رسالة وجهها بالأساس إلى الولايات المتحدة، وشدد على أن “فرنسا لا ولن تقدم أي شيء”.