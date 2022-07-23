بعد أن شكر والده.. رحلتان للطفل المسيلي  

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل من ولاية المسيلة، يشكر من خلاله والده على منحه ورقة 1000 دينار من أجل الذهاب إلى شاطئ البحر ببومرداس. كما قال الطفل عبر الفيديو “يكثر خيرك يا بابا على الـ100 ألف لي سلكتهالي بش رحت للبحر”.

ولقى مقطع الطفل الذي ظهر بعفوية عبر الفيديو، رواجا كبيرا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. كما نال استحسان كل من شاهده، حيث أثنوا على آداب وتربية هذا الطفل الذي نسي فرحة البحر ولم ينس شكر والده.

في حين، راح البعض إلى منح هذا الطفل من أجل قضاء عطلة صيفية، تقديرا للكلام الذي اعتبروه مؤثرا. حيث قام أحد المحسنين بإهدائه عطلة مدفوعة التكاليف لمدة 15 يوما. كما تشمل المبيت والإطعام والنزهة في بيت على شاطئ البحر. وقامت إحدى الوكالات السياحية، بإهداء أسبوع كامل التكاليف إلى أليكانت الاسبانية. كما دعت إلى ايصال المعلومة للطفل من أجل الاتصال بهم وتحديد موعد الرحلة المبرمجة.