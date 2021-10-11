بعد أن مُنعوا من السفر بسبب الوباء.. 60 ألف تذكرة مجانية للشباب لاستكشاف أوروبا

أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها توفير تذاكر سفر مجانية بالقطارات إلى 60 ألف شاب أوروبي تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية على موقعها الالكتروني. أن العرض جاء في إطار برنامج DiscoverEU لاستكشاف أوروبا. وذلك احتفالا بتكريس عام 2022 عاماً للشباب في أوروبا.

وجاء في البيان “على مدى 18 شهرًا الماضية، وبروح تضامن حقيقية، ضحى شبابنا بلحظات شبابية قيّمة ومهمة في حياتهم. بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19”.

وأضاف “اليوم، يسعدني أن تقدم المفوضية طفرة أوروبية للتنقل عبر القطار بتوفير تذكرة مجانية للشباب. بما يعزز من مبادرات برنامجي Erasmus و DiscoverEU للاحتفال بالشباب الأوروبي في 2022”.