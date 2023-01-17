بعد إتهامه بقضايا التحرش.. لوغريت يحال للتحقيقات

كشفت اليوم الثلاثاء، وسائل إعلام فرنسية، عن خضوع رئيس الإتحادية الفرنسية لكرة القدم الأسبق، نويل لوغريت، بعد إتهامه بالتحرش الجنسي والأخلاقي.

وحسب موقع “ليكيب” الفرنسية، فإن مكتب المدعي العام في باريس ، طالب بفتح تحقيق في التحرش الأخلاقي والجنسي ضد نويل لو غرايت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السابق.

وكشف المصدر، أن شهادات وكيلة اللاعبين، سونيا سويد، بحق لوغريت، سيتم نقلها للمحكمة، تمهيدا لمحاكمة الأخير.