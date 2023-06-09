بعد إجرائه العملية الجراحية.. بن ناصر يعود لأجواء التدريبات

إستأنف اللاعب الدولي الجزائري ولاعب نادي ميلان، إسماعيل بن ناصر، التدريبات بشكل انفرادي، عقب نجاح العملية الجراحية التي خضغ لها بتاريخ 16 ماي الماضي.

بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها لاعب الوسط بن ناصر، برسم مواجهة فريقه ميلان ضد الإنتر، في ذهاب نصف نهائي رابطة الأبطال هذا الموسم.

ونشر إسماعيل بن ناصر، أمس الخميس، عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي بالانستغرام، فيديو له، وهو يقوم بإعادة التأهيل، بعد نجاح العملية الجراحية على مستوى الركبة.

وظهر بن ناصر وهو يقوم بتمارين رياضية في قاعة كمال الأجسام لتقوية عضلات الساقين.