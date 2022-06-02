بعد إساءتهما لصورة الجزائر.. إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة النقل البحري ومسؤول محطة التوقف

أنهى، اليوم، وزير النقل، عبد الله منجي، مهام كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال إيسعد. ومسؤول محطة التوقف للشركة نفسها بالجزائر العاصمة، كمال إيداليا. وذلك بسبب سلوكهما المسيء لصورة الجزائر، والمضر بمصالح المواطنين.

وجاء في البيان “بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. أنهى، اليوم، وزير النقل، السيد عبد الله منجي، مهام كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال إيسعد. ومسؤول محطة التوقف للشركة نفسها بالجزائر العاصمة، كمال إيداليا، وذلك بسبب سلوكهما المسيء لصورة الجزائر، والمضر بمصالح المواطنين”.

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