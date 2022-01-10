بعد إعلان حملها.. ليليا بويحياوي تُصاب رفقة عائلتها بكوفيد

أعلنت الممثلة الجزائرية الشابة ليليا بويحياوي، اليوم الإثنين، عن إصابتها رفقة زوجها ووالدتها وشقيقتها بفيروس كورونا.

وتحدثت الفنانة إلى جمهورها عبر ستوري حسابها على أنستغرام، موضحة أنها أصيبت بالفيروس التاجي يوم 6 جانفي الجاري.

مضيفة أنها توجهت لطبيبتها النسائية كونها في الشهر السادس من الحمل، والتي وصفت لها علاجا للمرض.

كما طلبت الفنانة من جمهورها، مساعدتها في الحصول على دواء “Lovenox 0.4″، والذي وصفته الطبيبة لها.

وعن أعراض المرض، قالت بويحياوي أنها شعرت في البداية بأعراض الرشح، ثم فقدت الشم والتذوق تماما، بالإضافة إلى ألام الرأس.

كما كانت بطلة سلسلة “دقيوس ومقيوس”، قد أعلنت عن حملها بطفلها الأول، مع بداية السنة الجديدة، في خبر أفرح محبيها.

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