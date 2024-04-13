 بعد إغلاقها مجالها الجوي.. الأردن تنفي رفع حالة الطوارئ

نفى وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين، اليوم، ما ورد حول إعلان حالة الطوارئ في الأردن.

وقال الوزير، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية، إن كل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إعلان حالة الطوارئ في الأردن لا صحة له إطلاقا.

واكد ذات المتحدث، أن السلطات المختصة قررت مساء السبت إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لدواع احترازية.

وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة. وفور بدء الهجوم الإيراني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية، قد أعلنت، اليوم، أن الأردن قرر إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتاً، في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة”.