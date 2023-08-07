بعد إنتهاء مُهلة إيكواس.. إغلاق المجال الجوي في النيجر

انتهت أمس الأحد، المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” للمجلس العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول إلى السلطة.

غير أن “إيكواس”، التي هددت بالتدخل العسكري في النيجر، تواجه نداءات بارزة لاتباع سبل أكثر سلمية.

من جهته، عارض مجلس الشيوخ في نيجيريا المجاورة، السبت، خطة “إيكواس”. وحث رئيس البلاد، الرئيس الحالي للكتلة، على استكشاف خيارات أخرى غير استخدام القوة.

وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل العسكري عندما تنتهي المهلة التي منحتها المجموعة لقادة الانقلاب. من أجل التراجع عن إجراءاتهم وإعادة الرئيس محمد بازوم المحتجز إلى منصبه.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن قائد كبير من إحدى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” قوله إن جيوش المنطقة بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد قبل أن يتمكنوا من دخول النيجر.

وأضاف القائد: “في الوقت الحالي، نحتاج إلى تعزيز قوة وحداتنا قبل المشاركة في مثل هذا العمل العسكري”. وتابع قائلا: “نجاح أي عمل عسكري يعتمد على الاستعداد الجيد”.

وشدد على أن “إيكواس” ستواصل الضغط على المجلس العسكري في نيامي، وستسعى للحصول على دعم للحظر التجاري الذي فرضته من هيئات دولية أخرى مثل الاتحاد الإفريقي.

وفي أعقاب ذلك، أصدر المجلس العسكري في النيجر قرارا أغلق بموجبه المجال الجوي للبلاد اعتبارا من الأحد حتى إشعار آخر.

وأضاف أن الأمر جاء “لمواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة”.

وشدد العسكريون على أن “أي محاولة لخرق المجال الجوي” ستواجه برد قوي وفوري.