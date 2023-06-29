بعد إنضمامه لنادي الإتحاد السعودي.. كانتي يشتري ناد بلجيكي

قام اللاعب الدولي الفرنسي، نغولو كانتي، المنتقل حديثا لصفوف نادي الإتحاد السعودي، بالإستحواذ على أسهم ناد بلجيكي.

وأعلن نادي ناديرويال إكسيلسيور فيرتون، الناشط في دوري الدرجة الثالثة البلجيكية، اليوم الخميس، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، عن إنتقال ملكية النادي من الرئيس السابق فلافيو بيكا للاعب الفرنسي نغولو كانتي.

وأوضح بيان النادي البلجيكي، أن ملكية الفريق ستنتقل لإسم نغولو كانتي رسميا، يوم الفاتح جويلية المقبل، ليعيد المالك الجديد كانتي إعادة هيكلة إدارة النادي.

يجدر الإشارة، إنتقل اللاعب نغولو كانتي مؤخراً، لصفوف الإتحاد السعودي قادما من تشلسي الإنجليزي، مقابل 100 مليون أورو لمدة موسمين.