بعد إنقطاع استمرّ عقدين.. إريتريا تُعيد افتتاح سفارتها بإثيوبيا

افتتح الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، الإثنين، سفارة بلاده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد انقطاع في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين استمرّ لعقدين.

وخلال الافتتاح، رفع كل من رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد والرئيس الإريتيري أسياس أفورقي، علم إريتريا داخل السفارة الجديدة .

فيما عزفت فرقة موسيقية عسكرية السلام الوطني الإريتري، ثم قام الزعيمان بجولة في المبنى، وفق ما نقلت “رويترز”.

ووصل الرئيس الإريتري إلى أديس أبابا السبت الماضي، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، أين كان في استقباله الألاف في العاصمة الإثيوبية.

وانفصلت إريتريا رسميا عن إثيوبيا في عام 1993، إلا أن حربا اندلعت بين البلدين سنة 1998 بسبب نزاع على الحدود.

وقد تسهم المصالحة بين البلدين في إحداث تغيير في السياسات وفي الأمن بمنطقة القرن الإفريقي المضطربة التي فر منها مئات الآلاف من الشبان.

سعيا وراء الأمان والفرص في أوروبا.