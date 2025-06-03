بعد إيزاك.. نجم سويدي آخر يضيّع ودية “الخضر”

ترسّم غياب نجم سويدي آخر، عن ودية “الخضر” المرتقبة يوم الـ 10 جوان الجاري، بمدينة سولنا السويدية، بعد المتألق أليكسندر إيزاك، هداف نيوكاسل الانجليزي.

وكشف الاتحاد السويدي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن فيكتور جيوكيريس. سيغيب عن وديتي منتخب بلاده أمام المجر والجزائر، بسبب إصابة طفيفة.

وأشار ذات المصدر، إلى أن جيوكيريس، الذي يعتبر من أبرز عناصر المنتخب السويدي، وهو الذي تألق مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي. بتسجيله 54 هدفا و13 تمريرة حاسمة في 52 مباراة بجميع المنافسات، سيغادر تربص المنتخب بعد التشاور مع الطاقم الطبي.