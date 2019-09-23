بعد “إيغل أزور”..شركة “توماس كوك” البريطانية تعلن إفلاسها

أعلنت الشركة البريطانية للسياحة والسفر “توماس كوك”، اليوم الإثنين، رسميا إفلاسها بعد أن فشلت في تغطية عجزها المالي لمواصلة تقديم الخدمات لزبائنها.

وأفادت الشركة البريطانية، في بيان لها، عن فشلها في عطلة نهاية الأسبوع في جمع الأموال اللازمة للإبقاء على المجموعة.

كما اعتبرت شركة “توماس كوك” أن بريكسيت ساهم في إغراق الشركة في الديون بسبب تأجيل معظم زبائنها لرحلاتهم.

وقالت الشركة البريطانية في البيان “أنه ورغم الجهود الكبيرة، لم تسفر المناقشات عن اتفاق بين المساهمين والممولين الجدد المحتملين”.

وأضافت الشركة البريطانية أن مجلس إدارة الشركة لم يعد لديه خيار سوى اتخاذ خطوات الدخول في تصفية إلزامية بمفعول فوري.

وستضطر الشركة البريطانية “توماس كوك” لإعادة تنظيم فوري لـ 600 ألف سائح من المتعاملين معها عبر دول العالم، من بينهم 150 ألف سائح بريطاني.

وقد حاولت المجموعة جمع 200 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 227 مليون أورو، إضافي لتجنب انهيارها لكنها فشلت في ذلك.