بعد اتهامها العائلة المالكة برفض طفلها.. ملكة بريطانيا تهنئ ابن هاري وميغان بعيد ميلاده

هنأت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، حفيدها أرشي مونتباتن وندسور، ابن الأمير هاري وميغان ميركل، بمناسبة عيد ميلاده.

وجاء في رسالة من الحساب الرسمي للعائلة المالكة على تويتر: “أتمنى لأرتشي مونتباتن وندسور عيد ميلاد ثانٍ سعيد”.

وتمت مشاركة المنشور جنبًا إلى جنب مع صورة دوق ودوقة ساسكس مع ابنهما بعد أيام من ولادته.

ويعيش آرتشي مع والديه، الأمير هاري وميغان، في كاليفورنيا، بعد أن تنحيا عن العائلة المالكة.

كما شارك دوق ودوقة كامبريدج، وعم وخالة آرشي، وأمير ويلز ودوقة كورنوال، أجداده، رسائل عيد ميلاد من حساباتهم على تويتر.

ووُلد الطفل الأول لـ Sussexes في 6 ماي 2019، وهو السابع في ترتيب ولاية العرش وليس له لقب.

وظهر الأمير هاري آخر مرة في المملكة المتحدة في أفريل لحضور جنازة جده دوق إدنبرة.

ومع ذلك، بقيت ميغان في كاليفورنيا بناءً على نصيحة طبيبها.

للتذكير قالت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، إن العائلة المالكة رفضت جعل ابنها آرتشي أميرا، بسبب مدى سمرة بشرته.

وتابعت ميغان في مقابلة مع محطة (سي.بي.إس) الأميركية “بمجرد زواجنا بدأ كل شيء في التدهور فعلا.

وكشفت أن أفكاراً انتحاريّة كانت قد راودتها بسبب التغطية الإعلامية البريطانيّة لشخصها.

وقالت ميغان “لم أكن أريد البقاء على قيد الحياة بعد الآن، لقد كانت أفكاراً مستمرّة ومُرعبة وحقيقيّة وواضحة جدّاً”.