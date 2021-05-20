بعد اتهامها بسرقة رسالة دكتوراه.. وزيرة الأسرة الألمانية تستقيل من منصبها

قدمت وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا جيفى، استقالتها من منصبها بسبب شبهات حول سرقة أدبية في أطروحتها للدكتوراه.

وقد سلمت وزيرة الأسرة الألمانية استقالتها خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وردت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل “أقبل هذا القرار الذي أكن له أشد الاحترام لكن الأسف الشديد أيضا”.

وستتولى وزيرة العدل كريستين لامبريشت منصب وزيرة الأسرة إلى حين موعد الانتخابات التشريعية في 26 سبتمبر.

وتلقي قضية سرقة مقاطع فكرية في أطروحة الدكتوراه بثقلها على جيفي منذ 2019.

وهي وزيرة تحظى بشعبية وقد نشأت في ألمانيا الشرقية سابقا مثل المستشارة ميركل.

وانضمت إلى الحكومة الائتلافية بين المحافظين والاجتماعيين الديمقراطيين في 2018.

وهذا بعدما حققت نجاحات سياسية بصفتها رئيسة بلدية حي يشهد مشاكل في نوكولن ببرلين.

وبحسب وسائل إعلام الموقع فإن حوالي 49 صفحة من أصل 265 من الأطروحة تتضمن شبهات بسرقة أدبية.

وتتراوح بين اقتباسات غير منسوبة إلى مؤلفيها وصولا إلى استعارة مقاطع من كتب أخرى.

وكانت الجامعة قد أعطت موافقتها عام 2019 على احتفاظ الوزيرة بلقب “دكتور”.

لكنها وجهت إليها اللوم مما آثار الشكوك ودعوات إلى الاستقالة، ولا يزال فحص جديد لأطروحتها بدأ عام 2020 جاريا.