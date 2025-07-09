بعد ارتفاعها القياسي..أسعار النفط تنخفض مجددا

انخفضت أسعار النفط قليلاً، اليوم الأربعاء، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين في الجلسة السابقة. فيما يراقب المستثمرون التطورات الجديدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية ويحاولون قياس تأثيرها.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً، أو 0.3 %، إلى 69.95 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 01:21 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.4%، إلى 68.12 دولاراً للبرميل. للإشارة، ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين. مدعومة بتوقعات انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة. إلى جانب استمرار المخاوف بشأن التوتر في البحر الأحمر والرسوم الجمركية الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 57 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة لتبلغ 70.15 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 40 سنتًا أو بنسبة 0.6 بالمائة ليصل إلى 68.33 دولار للبرميل.

ويعد هذا أعلى مستوى إغلاق للخامين القياسيين منذ الـ23 جوان وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأظهرت أحدث التقديرات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيكون أقل في عام 2025 مما كان متوقعًا سابقًا في ظل تراجع أسعار الخام مما دفع المنتجين إلى تقليص أنشطتهم خلال العام الجاري.

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